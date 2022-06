POL-HS: Zwei Mercedes Vito geöffnet

Übach-Palenberg (ots) - In der Nacht von Sonntag (29. Mai) auf Montag (30. Mai) kam es in den Stadtteilen Palenberg und Übach zu drei PKW-Aufbrüchen. In allen Fällen handelte es sich um Fahrzeuge der Marke Mercedes Vito. Die Tatorte lagen in den Straßen Krähwinkel, Kirchberg und Carlsplatz. Anhand von Videoaufnahmen konnte die Tatausübung am Carlsplatz nachvollzogen werden. Gegen 03.45 Uhr näherten sich zwei ...

