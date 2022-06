Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vermeintlicher Stadtmitarbeiter bestiehlt ältere Frau

Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Am Dienstag (31. Mai) gab sich ein männlicher Unbekannter gegen 13 Uhr an der Wohnanschrift einer älteren Frau in der Erkelenzer Innenstadt als städtischer Mitarbeiter aus und erklärte, dass er wegen angeblicher Kanalarbeiten zur Überprüfung von Wasseranschlüssen das Haus der Seniorin betreten müsse. In einem unbeobachteten Moment gelang es dem Unbekannten, Bargeld und Schmuckstücke zu entwenden. Der Täter war zirka 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, von schlanker Statur und vermutlich Deutscher. Er trug eine dunkle Wollmütze und eine schwarze Handwerkeroberbekleidung. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Erkelenzer Innenstadt gemacht? Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen oder bei wem hat er ebenfalls versucht, in die Wohnung zu gelangen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Informationen auch online über das Hinweisportal der Polizei übermittelt werden,https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

