POL-HS: Diebstahlserie aufgeklärt

Heinsberg (ots) - Am Montag (30. Mai) öffneten Unbekannte einen PKW, der an der Hochstraße auf einem Privatparkplatz hinter einem Ladenlokal abgestellt war, und entwendeten aus dem Fahrzeug Bargeld, Schlüssel und einen Fahrzeugschein.

