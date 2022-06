POL-HS: Kabel an Baustellenkran entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Am 20. Mai, gegen 14.15 Uhr, beobachtete ein Spaziergänger, wie der Fahrer eines weißen Transporters beabsichtigte, sein Fahrzeug auf der Schmitter Straße in einer Parklücke abzustellen. Beim Rückwärtsfahren habe der Transporter mit der hinteren linken Fahrzeugecke einen blauen PKW BMW X1 touchiert, der am Fahrbahnrand geparkt war. Die beiden männlichen Insassen des Transporters hätten ...

mehr