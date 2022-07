Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220704-3: Mutmaßliche Diebe gestellt

Hürth (ots)

In der Nacht zu Samstag (2. Juli) haben Polizisten zwei mutmaßliche Diebe (33, 37) gestellt. Einer der beiden Männer soll ein Einfamilienhaus in Hürth-Kendenich betreten haben, nachdem die Tatverdächtigen das Haus mit einer Taschenlampe ausgeleuchtet hatten. Vom Tatort seien beide dann mit einem Audi geflohen.

Gegen 1.10 Uhr beobachtete ein Zeuge die beiden Männer und verständigte die Polizei. Einer von ihnen soll sich über ein Fenster Zugang zu dem in Sanierung befindlichen Haus an der Frentzenhofstraße verschafft haben, während sein Komplize einen Fluchtwagen zur Tatörtlichkeit fuhr. Gemeinsam sollen beide in Richtung Luxemburger Straße davon gefahren sein.

Nur wenig später fanden Polizisten den beschriebenen Audi in Höhe der Straße "Am Heideberg" auf. Als die Beamten eintrafen, schaltete jemand das Licht am Fahrzeug aus. Zwei Personen stiegen aus und entfernten sich von dem Auto. Die Polizisten kontrollierten die beiden Männer und fanden neben Einbruchswerkzeug auch Betäubungsmittel auf. Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen mit zu einer Polizeiwache. Gegen den Fahrer des Audis bestand der Verdacht unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren zu sein, so dass die Beamten eine Blutprobe anordneten. Diese entnahm ein Arzt dem Mann. Hinzu kam, dass das Fluchtfahrzeug keinen gültigen Versicherungsschutz mehr aufwies und der Verdacht der Urkundenfälschung wegen Veränderungen am Kennzeichen bestand. Bei seinem 37-jährigen Komplizen führten Kriminalbeamte eine erkennungsdienstliche Behandlung durch.

Die Ermittlungen zur Sache haben Ermittler des Kriminalkommissariats 23 und des Verkehrskommissariats aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell