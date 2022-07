Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220704-1: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Bergheim (ots)

Autofahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis

Ein Fahrradfahrer (44) ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (1. Juli) in Bergheim schwer verletzt worden. Rettungskräfte versorgten den Patienten vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen war der 44-Jährige gegen 13.45 Uhr mit seinem Rad auf der Glescher Straße in Fahrtrichtung Paffendorf unterwegs. In Höhe einer Tankstelle sei er mit dem Ford einer 36-Jährigen zusammengestoßen. Der Zweiradfahrer sei gestürzt und habe sich dabei seine Verletzungen zugezogen. Die Autofahrerin habe laut eigener Aussage beabsichtigt von dem Tankstellengelände nach rechts in Fahrtrichtung Bedburg zu fahren.

Polizisten nahmen den Unfall auf. Dabei stellten sie fest, dass die Fahrerin des Fiestas ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Die 36-Jährige muss sich nun in Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

