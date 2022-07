Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220701-3: Polizei sucht Zeugen nach zwei Raubdelikten auf Mitarbeiter von Lebensmittelmärkten

Bedburg, Bergheim (ots)

Täter flüchteten in einem Fall mit Bargeld, im anderen Fall blieb es beim Versuch

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat in Quadrath-Ichendorf und in Bedburg am Donnerstag (30. Juni) die Fahndung nach unbekannten Männern aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern in beiden Fällen geben können.

Am frühen Morgen gegen 6 Uhr befanden sich drei Mitarbeiterinnen (29, 43, 44) noch vor dem Lebensmittelmarkt an der Frenser Straße in Quadrath-Ichendorf. Gerade als sie den Vorraum des Markts betreten hatten, soll eine Person vom hinteren Teil des Parkplatzes auf den Eingangsbereich zugelaufen sein und eine silberne Pistole in der Hand gehalten haben. Die automatische Schiebetür hatte sich jedoch bereits wieder verschlossen. Der unbekannte Täter richtete die Waffe auf die Mitarbeiterinnen und forderte das Öffnen der Tür. Da die Angestellten seiner Forderung nicht nachkamen und die Polizei verständigten, floh der Unbekannte mit seinen beiden Mittätern, die im hinteren Bereich des Parkplatzes gewartet hatten, in Richtung Skaterpark.

Alle drei Täter sollen 180 bis 190 Zentimeter groß und von schmaler Statur sein. Der Haupttäter soll mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Jacke/Pullover mit Kapuze und einem weißen Tuch vor dem Gesicht bekleidet gewesen sein. Er soll weiße Schnürschuhe und blaue Handschuhe getragen haben. Bei sich hatte er nach Angaben der Zeuginnen eine Einkaufstüte sowie eine silberne Pistole. Der zweite Täter soll eine helle Hose und dunkle Oberbekleidung getragen haben, während der dritte Mann sowohl eine dunkle Hose als auch dunkle Oberbekleidung getragen haben soll.

Zu einem vollendeten Raubdelikt soll es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in Bedburg gekommen sein. Zwei bislang unbekannte Männer betraten nach Angaben eines Mitarbeiters (29) eines Discounters an der Adolf-Silverberg-Straße das Geschäft und bedrohten den 29-Jährigen mit einer silbernen Pistole. Sie sollen das Öffnen der Kassenschublade gefordert haben. Nach einer zweiten Aufforderung gelang dem Geschädigten das Öffnen der Kasse. Der Täter mit der Waffe soll daraufhin das Geld entnommen und in einen schwarzen Beutel gesteckt haben. Beide Männer sollen über die Adolf-Silverberg-Straße in Richtung 'An der Wolle' geflohen sein. Auf der Flucht sollen die Täter zu dritt gewesen sein.

Der Täter mit der silbernen Pistole soll etwa 180 Zentimeter groß, etwa 20 Jahre alt und schlank sein. Bei der Tat soll er eine grau-blau gemusterte Regenjacke, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe getragen haben. In einem schwarzen Stoffbeutel soll er die Beute transportiert haben. Der zweite Täter sei mit 160 bis 170 Zentimetern etwas kleiner sein. Er soll ebenfalls schlank sein und einen Mund-Nasen-Schutz getragen haben.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Teil der Ermittlungen. Kriminalbeamte des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell