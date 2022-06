Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220630-2: Reifen zerstochen und Lack zerkratzt - Zeugen gesucht

Bergheim (ots)

Sechs Fahrzeuge beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in Bergheim-Zieverich geben können. In der Nacht zu Mittwoch (29. Juni) haben Unbekannte Reifen von sechs Autos zerstochen und teilweise deren Lack zerkratzt. Drei betroffene Fahrzeuge waren an der Otto-Hahn-Straße und drei weitere an der Heinrich-Hertz-Straße geparkt.

Die Täter machten sich ersten Erkenntnissen zufolge in der Zeit von 23 Uhr am Dienstagabend und 9.45 Uhr am Mittwochmorgen zu schaffen. Dabei zerstachen sie unterschiedlich viele Reifen an den Fahrzeugen. Die Unbekannten zerkratzten außerdem die vorderen Türen eines Autos und ritzten bei einem weiteren Fahrzeug in die Motorhaube. Hinweise nehmen die Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (akl)

