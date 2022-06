Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220630-1: Verkehrsunfälle mit leichtverletzten Fahrradfahrenden - Gefahrensituation Ein-/ Abbiegen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei wirbt für eine aufmerksame und rücksichtsvolle Fahrweise aller Verkehrsteilnehmenden

Am Mittwoch (29. Juni) sind bei Verkehrsunfällen in Hürth und Frechen zwei Radfahrende leicht verletzt worden. Nach dem Verkehrsunfall in Hürth brachten Rettungskräfte eine Patientin in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Hürth, Bonnstraße/ Luxemburgerstraße:

Laut ersten Ermittlungen fuhr eine Fahrradfahrerin (54) gegen 18.45 Uhr auf der Bonnstraße in Fahrtrichtung Kölnstraße. Sie habe beabsichtigte die Luxemburger Straße zu überqueren. Zeitgleich sei ein Autofahrer (52) mit seinem Opel in die gleiche Richtung unterwegs gewesen. Als der Autofahrer nach rechts auf die Luxemburgerstraße eingebogen sein soll, sei es am Fahrrad- und Fußgängerfurt zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten gekommen. Die 54-Jährige sei von ihrem Fahrrad gestürzt und zog sich leichte Verletzungen zu.

Frechen, Bonnstraße:

Gegen 15.15 Uhr habe eine 77-Jährige beabsichtigt auf Höhe des "Gut Clarenhof" mit ihrem VW nach rechts auf die Bonnstraße einzubiegen. Dabei stieß sie aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Radfahrer (29) zusammen, der sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zuzog. Der Mann war mit seinem Fahrrad zuvor auf dem Geh- und Radweg an der Bonnstraße in Fahrtrichtung Königsdorf unterwegs. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell