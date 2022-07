Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220701-2: Schmuck aus Juweliergeschäft entwendet - Zeugensuche

Frechen (ots)

Die Polizei fahndet nach derzeit unbekannten Dieben, die zwischen Mittwochabend (29. Juni) und Donnerstagmorgen (30. Juni) in ein Juweliergeschäft an der Aachener Straße in Königsdorf eingebrochen sein und Schmuck entwendet haben sollen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 nehmen alle Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut derzeitigem Sachstand drangen der oder die Täter gewaltsam durch eine Tür auf der Rückseite des Geschäfts in den Verkaufsraum ein. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte die Polizei am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr. Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell