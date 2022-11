Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Fahrzeuge angegangen; Neuenkirchen: Feuer in Mehrparteienhaus; Bad Fallingbostel: Unter Drogeneinfluss auf gestohlenem Fahrrad unterwegs; Soltau: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

30.10. - 31.10. - Fahrzeuge angegangen

Soltau: Durch einen unbekannten Täter wurden in der Nacht zu Montag zwischen 22.15 Uhr und 9.15 Uhr gleich mehrere Fahrzeuge in der Saarlandstraße angegangen. Bei zwei Autos entstand Sachschaden, in dem diese zerkratzt wurden. Bei einem Fahrzeug wurde die Fensterscheibe mit einem Stein eingeschlagen und eine Tasche entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Soltau unter der Telefonnummer 05191-93800 entgegen.

31.10. / Feuer in Mehrparteienhaus

Neuenkirchen: Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kiefernstraße kam es am Montag gegen 10 Uhr, nachdem ein Anwohner einen Topf mit Öl auf dem Herd erhitzt hatte. Dieser fing kurz Zeit später Feuer, welches sich auf Teile der Küche ausbreitete. Als der Bewohner den Brand bemerkte, rief er sofort die Feuerwehr und informierte die weiteren Bewohner des Mehrfamilienhauses. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren Neuenkirchen, Delmsen und Gilmerdingen schnell gelöscht werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

31.10. / Unter Drogeneinfluss auf gestohlenem Fahrrad unterwegs

Bad Fallingbostel: Nachdem Polizeibeamte am Montag gegen 15 Uhr einen 30-Jährigen Radfahrer im Deiler Weg in Bad Fallingbostel kontrollierten, mussten sie zunächst feststellen, dass der Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht und zudem konnten die Polizeibeamten auch noch eine kleine Menge Drogen bei dem 30-Jährigen sicherstellen. Das Fahrrad, mit dem er unterwegs war, war zuvor gestohlen, so dass die Polizeibeamten auch dieses sicherstellten. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

31.10. / Autofahrt unter Drogeneinfluss

Soltau: In der Bahnhofstraße kontrollierten Polizeibeamte am Montag gegen 15 Uhr eine 42-jährige Soltauerin, die dort mit ihrem Pkw unterwegs war. Da die Frau leichte Ausfallerscheinungen aufwies und ein Drogentest positiv verlief, untersagten ihr die Beamten die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an. Gegen die Soltauerin wurde ein Verfahren eingeleitet.

