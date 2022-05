Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrssicherheitsaktion sicher.mobil.leben Fahrtüchtigkeit im Kreis Herford im Blick

Kreis Herford (ots)

(sls) Am Donnerstag (5.5) startete die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion sicher.mobil.leben der Polizei. Im Rahmen der Aktion "Fahrtüchtigkeit im Blick" stehen in diesem Jahr bei den Kontrollen die folgenden Kernbotschaften im Fokus:

- Don't drink and drive

- Dein Trip: ohne Drogen

- Mach mal Pause - ausgeschlafen ans Ziel

- Behalte den Durchblick - spitz die Ohren

- E-Bike & Co.: Erst ausprobieren, dann fahren

- Verkehrssicherheit - alle helfen mit

Die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern kommt eine entscheidende Rolle zu, auch vor dem Hintergrund des weiterwachsenden Mobilitätsbedarfs, sowie der zunehmenden Vielfalt an Mobilitätsformen. Die Anforderungen an jeden Verkehrsteilnehmer wachsen daher stetig mit. Um sicher an sein Ziel zu kommen, spielen viele Faktoren für eine Fahrtüchtigkeit eine Rolle. Hierzu gehören unter anderem der Konsum von Alkohol oder Drogen/Medikamenten, aber auch Krankheit oder Müdigkeit.

Mehrere Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde nahmen an der Verkehrsaktion teil und kontrollierten verschiedene Verkehrsteilnehmer im Kreisgebiet.

Die Beamten zeigten den Verkehrsteilnehmenden in diesem Rahmen auch die Gefahren bei mangelnder Fahrtüchtigkeit auf und sensibilisierten diese für ein verantwortungsvolles Verhalten im Straßenverkehr.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen eine Vielzahl (26) von Ordnungswidrigkeiten geschrieben, sowie 22 Verwarngelder genommen. Auch im Bereich Lenk-und Ruhezeiten konnten mehrere Verstöße festgestellt werden.

Die Polizei Herford behält nicht nur am heutigen Aktionstag das Fehlverhalten von Verkehrsteilnehmern im Kreisgebiet im Blick, sondern wird auch zukünftig schwerpunktmäßig weitere Kontrollen in Bezug auf Fahrtüchtigkeit durchführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell