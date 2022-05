Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raubüberfall auf Tankstelle- Täter flüchtet mit Fahrrad

Löhne (ots)

(sls) Am frühen Donnerstagmorgen (5.5.) kam es zu einem Überfall auf eine Tankstelle an der Brunnenstraße in Löhne. Gegen 06.05 Uhr betrat ein bislang unbekannter männlicher Täter den Verkaufsraum und bedrohte die 28-jährige Mitarbeiterin mit einem größeren Messer. Die Mitarbeiterin händigte dem Unbekannten Bargeld im drei-stelligen Bereich aus. Anschließend flüchtete die Person aus der Tankstelle. Die Überprüfung von Videoaufzeichnungen zeigte auf, dass die männliche Person sich mit einem Fahrrad vom Tankstellengelände in bislang unbekannte Richtung entfernte. Eine anschließende sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ.

Der Täter wird mit ca. 30 Jahren und großer Statur beschrieben. Er trug zum Zeitpunkt des Überfalls dunkle Oberbekleidung und eine schwarze Adidas-Jogginghose. Er maskierte sich mit einem dunklen Schal und trug einen dunkelbraunen Schlapphut.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf weitere Hinweise zum Überfall. Wer Angaben zum Täter machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

