Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Rollerfahrer stürzt + Fahrraddiebe am Werk

Dillenburg (ots)

Herborn- Rollerfahrer stürzt

Gestern Abend (14.09.2022) stürzte ein Rollerfahrer und verletzte sich leicht. Gegen 22:15 Uhr fuhr der aus einem Breitscheider Ortsteil stammende 16-Jährige mit seinem weißen Roller auf der Landesstraße 3042 von Burg kommend in Richtung Uckersdorf. In Höhe des Abzweigs in Richtung Donsbach, verlor der Jugendliche aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Peugeot Zweirad und stürzte. Er verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Roller entstand ein Schaden von 700 Euro.

Wetzlar-Niedergirmes: Fahrraddiebe am Werk

Auf ein Bulls Mountainbike hatten es Fahrraddiebe in der Nacht von Montag (12.09.2022) auf Dienstag (13.09.2022) abgesehen. Sie stahlen das schwarze Bike vom Typ Sharptail in der Elisabethenstraße. Dort war es an einem Gartenzaun angekettet. Der Schaden beläuft sich auf rund 630 Euro. Zeugen, die die Diebe zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell