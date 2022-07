Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneut Kontrollen in Maikammer

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Wie bereits wiederholt in der Vergangenheit wurden auch am Freitag (08.07.22) Geschwindigkeitsmessungen in der Marktstraße in Maikammer durchgeführt. Hintergrund war eine Anfrage der dortigen Anwohner wegen zahlreicher "Raser". Erfreulicherweise kam es im Messzeitraum von 17:50 Uhr bis 18:50 Uhr nun zu keinerlei Geschwindigkeitsverstößen mehr. Lediglich drei Autofahrer mussten wegen fehlender Sicherheitsgurte verwarnt werden. Ein weiterer Autofahrer erhielt einen Mängelbericht und muss sein Fahrzeug im Nachgang noch einmal bei der Polizei vorführen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell