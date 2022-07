Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern Grundschülerin von Mann angesprochen

Bad Bergzabern (ots)

Eine Grundschülerin im Alter von 10 Jahren wurde am gestrigen Donnerstag, 07.07.2022, zwischen 13:00 und 13:15 Uhr, in der Lessingstraße von einem Mann angesprochen. Der bislang noch Unbekannte mit braunem Bart, braune kurze Haare, einem orangefarbenen T-Shirt und Jeans, hatte dem Kind gedroht es mitzunehmen. Das Kind kam wohlbehalten zu Hause an. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

