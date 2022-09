Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: über Balkon eingestiegen + Sechs Komplettradsätze abmontiert und gestohlen + mit E-Scooter aus dem Staub gemacht + Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal: ausgewichen und in Schutzplanke gekracht

Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem Transporter am Montag (12.09.2022), gegen 11:15 Uhr, auf der Landdesstraße 3043 von Steinbrücken kommend in Richtung Mandeln. Zwischen den beiden Ortschaften, etwa in Höhe des Hammerweihers, kam ihm ein Lkw auf seiner Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der aus Gummersbach stammende Transporter-Fahrer nach rechts aus und touchierte die Leitplanke. Der weiße Crafter wurde dabei erheblich an der rechen Seite beschädigt. Der Lkw-Fahrer flüchtete. Die Polizei beziffert Unfallschaden mit 6.000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem Lkw mit schwarzem Führerhaus, weißem Aufbau und LDK-Kennzeichen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger- über Balkon eingestiegen

Zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr drangen Unbekannte am Montag (09.09.2022) in eine Wohnung ein. Sie verschafften sich über eine Balkontür Zutritt zu der im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses befindlichen Wohnung. Dort durchwühlten die Diebe Schubladen und Schränke. Sie stahlen Schmuck im Gesamtwert von 1.600 Euro. Hinweise, zu den Langfingern, die in der Bahnhofstraße einbrachen, erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Mercedes-Benz touchiert

Der Besitzer eines Mercedes parkte seinen roten A180 am Montagvormittag (12.09.2022), um 10:00 Uhr in einer Parkbucht in der Austraße gegenüber der Hausnummer 63. Als er am Dienstag (13.09.2022), um 09:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am linken Außenspiegel. Offenbar touchierte ein Unbekannter Unfallfahrer den am Fahrbahnrand abgestellten Benz beim Vorbeifahren und verursachte den 300 Euro teuren Schaden. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Rollerfahrer streift Fußgängerin

Am Dienstag (13.09.2022) überquerte eine Fußgängerin um 10:36 Uhr, die Ampelanlage der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 98 und ging in Richtung der Hausnummer 109. Ein Rollerfahrer fuhr mit seinem hellgrünen Zweirad die Hauptstraße aus der Innenstadt kommend in Richtung Westerwaldstraße. Offenbar missachtete er die für ihn rotzeigende Ampel und streifte beim Vorbeifahren die aus Herborn stammende Fußgängerin, die sich leichte Verletzungen am Fuß zuzog. Die Herborner Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen: Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer geben, bei dem es sich um einen jungen schlanken Mann handeln soll? Er war mit einer grauen kurzen Hose bekleidet und trug einen weißen Integralhelm. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Sechs Komplettradsätze abmontiert und gestohlen

Von insgesamt sechs Neufahrzeugen schraubten dreiste Diebe die mit Felgenschlösser gesicherten Felgen von werksneuen und noch nicht zugelassenen Audis ab. Die Unbekannte drangen dazu auf den Hof eines Autohauses in der Burger Landstraße. Dort machten sie sich an den Neufahrzeugen zu schaffen. Der verursachte Schaden an den Fahrzeugen wird mit 20.000 Euro beziffert. Die entwendeten Radsätze auf 42.000 Euro. Hinweise zu den Dieben, die zwischen 20:00 Uhr am Montag (12.09.2022) und 07:00 Uhr am Dienstag (13.09.2022) zuschlugen, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- mit E-Scooter aus dem Staub gemacht

In der Stoppelberer Hohl haben Unbekannte am Freitagnachmittag (09.09.2022) einen E-Scooter gestohlen. Der Besitzer hatte seinen schwarzen Xiaomi um 14:30 Uhr vor der Sparkasse abgestellt. Er ging offenbar kurz in den Vorraum der Bank. Diesen Moment nutzen die Diebe und flüchteten mit dem rund 500 Euro teuren Roller. Wer Hinweise zu den Dieben oder dem Verbleib des E-Scooters mit dem Kennzeichen 711 CEU geben kann, wird gebeten die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu informieren.

