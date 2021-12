Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbrecher flüchten.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagabend (28.12.2021) ertappte ein Mann zwei Einbrecher auf frischer Tat. Die beiden Unbekannten versuchten gegen 17:30 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Auf dem Stern" aufzubrechen. Als der Zeuge das Licht anknipste, entdeckte er die Täter, die fußläufig in Richtung Vossenkamp flüchteten. Beschrieben werden die beiden als schlank und etwa 1,80 m groß. Einer hatte kurze blonde Haare, trug eine helle Hose und eine schwarze Jacke. Der andere war schwarz gekleidet, seine Jacke hatte eine Kapuze. Hinweise auf die Unbekannten richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

