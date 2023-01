Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Tönisvorst-St.Tönis (ots)

Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb

Gegen 15:10 h befuhr eine 38jährige PKW-Fahrerin aus Krefeld gemeinsam mit ihren beiden Kindern im Alter von 3 und 5 Jahren die L379 aus Richtung St.Tönis kommend in Richtung Krefeld. Im Kreuzungsbereich der L379 mit dem Krefelder Weg (K11) stieß sie mit dem PKW eines 43jährigen aus Mönchengladbach zusammen, der den Krefelder Weg in Richtung Krefeld befuhr. Hierbei verletzte sich glücklicher Weise lediglich die 38jährige leicht. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls war die Ampelanlage an der Kreuzung außer Betrieb. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der nicht mehr fahrbereiten PKW musste die Kreuzung bis etwa 17:00 h komplett gesperrt werden./mikö (14)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell