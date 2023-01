Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Wohnwagen gestohlen - Hinweise erbeten

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Zwischen dem 22.12.2022, 14.00 Uhr und dem 03.01.2023, 13.15 Uhr hat es einen Diebstahl an einem Wohnwagen auf der Grenzwaldstraße in Kaldenkirchen gegeben. Unbekannte Tatverdächtige entwendeten den ordnungsgemäß abgestellten Wohnwagen von einem dortigen Stellplatz. Es handelt sich um einen Wohnwagen der Marke Hobby, mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-QL 17. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Verbleib des Wohnwagens geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (12)

