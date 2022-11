Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221101.4 Kiel

Kreis Plön: Mehrere schwere Verkehrsunfälle

Kiel / Kreis Plön (ots)

Am langen Wochenende kam es in Kiel und Heikendorf zu je einem Verkehrsunfall, die Betrunkene verursachten. Darüber hinaus kam es in Hohenfelde zu einem schweren Verkehrsunfall und in Kiel zu einer Kollision eines Pkw mit einem Streifenwagen.

Freitag befuhr ein Streifenwagen des 4. Reviers auf dem Weg zu einem Einsatz mit Sonder- und Wegerechten gegen 18:15 Uhr die Schönkirchener Straße in Richtung Schönberger Landstraße und passierte hierbei bei Rotlicht die Einmündung zum Oppendorfer Weg. Ein 35 Jahre alter Fahrer eines Opel, der in diesem Moment aus dem Oppendorfer Weg in die Schönkirchener Straße einbog, bemerkte die Signale des Streifenwagens offenbar nicht, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Sowohl er und sein Beifahrer wie auch die beiden Polizisten kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich des Kieler Wilhelmplatzes zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Skoda Fabia. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren beide Wagen den Kronshagener Weg gegen 01:45 Uhr nebeneinander in gleicher Höhe. In Höhe der Einmündung zur Herrmann-Weigmann-Straße zog der 28 Jahre alte Fahrer des auf der linken Fahrbahn fahrenden Skoda plötzlich nach rechts, um abzubiegen. Hierbei übersah er den neben ihm fahrenden Wagen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Sowohl er wie auch der 34 Jahre alte Fahrer des anderen Skoda kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Ein Abschleppunternehmen schleppte beide Wagen ab. Eingesetzte Polizeibeamte des 2. Reviers bemerkten die Alkoholisierung des Fahrers. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Wert von 1,72 Promille, so dass ein Polizeiarzt eine Blutprobe entnahm.

Montagmittag kam es auf der Landesstraße 165 in Höhe Hohenfelde kurz vor 12 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Audi und einem VW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die 63 Jahre alte Fahrerin des Audi von der Strandstraße nach links in Richtung Schönberg abbiegen. Hierbei übersah sie offenbar den vorfahrtberechtigten VW, in dem zwei Männer im Alter von 85 und 87 Jahren saßen. Durch den Aufprall rutschte der VW über Bankette und Radweg hinweg eine Böschung hinunter. Der Fahrer des VW erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sein Beifahrer und die Fahrerin des Audi kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. An beiden Wagen entstand Totalschaden.

Montagabend kam es an der Abfahrt Heikendorf-Nord an der Bundesstraße 502 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich die 44 Jahre alte Verursacherin zu Fuß entfernte. Auch sie war alkoholisiert. Zeugen meldeten den verunfallten VW Polo gegen 21:10 Uhr. Anhand der Spurenlage dürfte der Wagen aus Barsbek kommend in Richtung Kiel gefahren sein. An der Abfahrt Heikendorf-Nord dürfte die Frau die Kontrolle über ihren Wagen verloren und dabei Verkehrszeichen und Leitpfosten beschädigt haben. Die leicht verletzte Frau habe sich nach Angaben eines Zeugen zu Fuß von der Unfallstelle entfernt. Sie konnte im Verlauf des Abends bei einer Bekannten in Kiel angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Ein Polizeiarzt entnahm Blutproben, zur Bestimmung des Wertes zum Unfallzeitpunkt. Der schwer beschädigte VW musste abgeschleppt werden.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell