POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Alleinunfall mit E-Scooter - 33-Jähriger leicht verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am 03.01.2023 hat es gegen 16.25 Uhr einen Alleinunfall auf der Sankt-Töniser-Straße in Vorst gegeben. Ein 33-jähriger Tönisvorster fuhr mit einem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg der Sankt-Töniser-Straße in Fahrtrichtung Sankt Tönis. Der 33-Jährige verlor auf Grund des nassen Untergrundes die Kontrolle und stürzte mit seinem Roller. Bei dem Sturz verletzte sich der Tönisvorster leicht. / AM (11)

