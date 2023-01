POL-VIE: Viersen-Dülken: Unfall an der Autobahnauffahrt - zwei Verletzte

Nettetal-Breyell (ots) - Am Nachmittag des 02.01.2023 hat es einen Einbruch in ein Haus auf der Straße Baerlo in Nettetal-Breyell gegeben. Ein aufmerksamer Anwohner rief gegen 17 Uhr am Nachmittag die Polizei, weil er in der Nachbarschaft eine Scheibe klirren gehört hatte. Die schnell eintreffenden Beamten ...

mehr