Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 49-Jähriger beschädigt Sprechanlage des Polizeireviers

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 01:15 Uhr begab sich ein 49-Jähriger mit einer leicht blutenden Kopfplatzwunde zum Polizeirevier Ludwigsburg in der Stuttgarter Straße, um eine Anzeige zu erstatten. Eine Kommunikation mit dem sichtlich alkoholisierten Mann war kaum möglich. Im weiteren Verlauf wurde er zunehmend aggressiv und in der Folge durch die Beamten des Polizeireviers verwiesen. Vor der Dienststelle fing er sodann an zu randalieren. Er schlug und trat mehrfach gegen die Eingangstüre und die dortige Sprechanlage, so dass diese samt Kamera beschädigt wurde. Der 49-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und musste die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu rechnen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

