POL-HH: 220624-3. Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 46-jährigen Nicole Beylschmidt

Hamburg (ots) - Tatzeit: 23.06.2022, 06:20 Uhr Tatort: Hamburg-Billstedt, Kandinskyallee Heute Morgen war es in Hamburg-Billstedt zu einem versuchten Tötungsdelikt an einer 19-jährigen Frau gekommen (siehe auch PM 220623-3.). Noch am Vormittag nahmen Zielfahnder einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Umfangreiche ...

mehr