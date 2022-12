Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gegen Autotür gedonnert und abgehauen

Oberwörresbach (ots)

Zu einer spektakulären Unfallflucht kam es am Samstag, den 3. Dezember um 5:48 Uhr in der Wingertstraße in Oberwörresbach. Hier hatte der 63-jährige Geschädigte seinen PKW während einer Auslieferung mit geöffneter Fahrertür am Fahrbahnrand abgestellt. Währenddessen donnerte ein blauer VW Golf mit Frankfurter Zulassung (KFZ-Zeichen "F") gegen die geöffnete Tür und fuhr davon. Da es sich bei der Straße um eine Sackgasse handelt, wendete der Flüchtende und fuhr mit gleicher aberwitziger Geschwindigkeit erneut gegen die Tür. Anschließend fuhr das Fahrzeug in unbekannte Richtung davon. Am Fluchtfahrzeug dürfte ein deutlicher Frontschaden entstanden sein. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Fahrzeuginsassen sich nicht bereits vorher in unlauterer Absicht in der Ortslage aufgehalten haben. Zeugen, die einen blauen Golf mit Frontschaden gesichtet haben oder aber verdächtige Wahrnehmungen von Personen oder Fahrzeugen in den frühen Morgenstunden im Bereich Oberwörresbach gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

