POL-PDTR: ... Damit es in Kinderherzen Weihnachten wird!

Birkenfeld (Nahe) (ots)

Mit großer Freude erfuhren die Bediensteten der Polizeiinspektion Birkenfeld, dass auch in diesem Jahr die Weihnachtsaktion "Packen Sie mit", welche durch den Vertreter der freievangelischen Kirchengemeinde Birkenfeld, Herr Töws, organisiert wird, stattfindet. Nicht überall können Kinder unbeschwert Weihnachtsfreude erleben. Kindern in Heimen und armen Familien in Ländern Osteuropas kann mit Weihnachtspäckchen Freude geschenkt werden. Dabei ist es wichtig, dass jedes Kind ein Weihnachtspäckchen in die Arme schließt, die frohe Botschaft von Weihnachten hört. Wie auch in den letzten Jahren zuvor konnten durch die Mitarbeiter der Polizei Birkenfeld mehr als ein Dutzend Weihnachtspäckchen gepackt und auf den Weg gebracht werden. Am vergangenen Montag, 28.11.2022, wurden die Päckchen durch Polizeikommissar Röhrig und Polizeikommissar Blietschau mit Begeisterung an das Orga-Team der freievangelischen Kirchengemeinde überreicht. Per LKW werden diese wertvollen Geschenke in die Einsatzländer transportiert und vor Ort von ehrenamtlichen Helfern an Kinder verteilt. Die Polizei Birkenfeld freut sich schon darauf, auch im nächsten Jahr die Aktion "Packen Sie mit" wieder unterstützen zu dürfen.

