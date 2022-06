Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ladendiebstahl im Pennymarkt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitagnachmittag des 10.06.2022 gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einer Pennymarktfiliale in der Prinzregentenstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof. Ein 48-jähriger Tatverdächtiger soll zunächst Waren aus einem Regal entnommen und diese beim Verlassen des Supermarkts nicht bezahlt haben. Vor der Filiale wurde der Mann durch einen Mitarbeiter des Markts auf den Diebstahl angesprochen. Als der 48-jährige flüchten wollte, versuchte der Mitarbeiter diesen an seiner Umhängetasche festzuhalten, wobei es zu einem Gerangel zwischen beiden Personen kam. Hierbei wurde der 20-jährige Mitarbeiter leicht verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

