Hildesheim (ots) - Elze (war) Einfache Körperverletzung und Diebstahl in Elze - Zeugenaufruf Am Samstag, den 05.03.2022 gegen 23:10 Uhr, kam es zwischen einem bislang unbekannten Täter und insgesamt drei weiteren Personen in der Hauptstraße in Elze zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Alle Personen waren zuvor Besucher des Bistros in der Schmiedetorstraße. ...

