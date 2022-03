Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze im Zeitraum vom 04.03.-06.03.2022

Hildesheim (ots)

Elze (war)

Einfache Körperverletzung und Diebstahl in Elze - Zeugenaufruf

Am Samstag, den 05.03.2022 gegen 23:10 Uhr, kam es zwischen einem bislang unbekannten Täter und insgesamt drei weiteren Personen in der Hauptstraße in Elze zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Alle Personen waren zuvor Besucher des Bistros in der Schmiedetorstraße. Der unbekannte Täter schlug den 19-Jährigen aus Elze während einer verbalen Auseinandersetzung mehrfach ins Gesicht. Eine 28-Jährige Elzerin wurde auf die körperliche Auseinandersetzung aufmerksam und versuchte zu helfen. Dabei wurde sie durch den unbekannten Täter gegen den Kopf geschlagen. Anschließend kam ein 37-Jähriger Elzer dazu und wurde ebenfalls durch den unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen. Der 19-Jährige Elzer hatte versucht mit seinem Mobiltelefon Hilfe zu holen. Der unbekannte Täter nahm ihm das Mobiltelefon ohne Gewalt aus der Hand und flüchtete mit diesem in unbekannte Richtung. Der unbekannte Täter war in Begleitung von zwei weiblichen Personen. Der unbekannte Täter war circa 20 Jahre alt und schwarz gekleidet. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt, aufgrund von einfacher Körperverletzung und Diebstahl, eingeleitet. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum unbekannten Täter oder den zwei weiblichen Begleitpersonen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung mittels Pfefferspray in Elze

Am Samstag, den 06.03.2022 gegen 01:50 Uhr, kam es erneut zu einer Körperverletzung in einem Bistro in der Schmiedetorstraße in Elze. Ein 27-Jähriger aus Elze sprühte aus bislang unbekannten Gründen im Eingangsbereich des Bistros mit Pfefferspray. Aufgrund des Pfeffersprays wurden drei Personen leicht verletzt. Darunter eine 29-Jährige aus Nordstemmen, ein 25-Jähriger aus Coppenbrügge und eine 52-Jährige aus Elze. Der 27-Jährige Elzer entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Opfer wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus nach Gronau (Leine) verbracht. Gegen den 27-Jährigen Elzer wurde ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine in Gronau (Leine)

Am Samstag, den 05.03.2022 gegen 11:00 Uhr, wurde durch die Ratsparteien der Samtgemeinde Leinebergland zu einer Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine in Gronau (Leine) aufgerufen. Auf dem Marktplatz versammelten sich circa 150 Teilnehmer. Redebeiträge und Musikbeiträge, die sich gegen den Krieg in der Ukraine richteten und zum Frieden aufriefen, fanden statt.

Fahren ohne erforderliches Versicherungskennzeichen in Elze

Am Freitag, den 04.03.2022 gegen 20:38 Uhr, befuhr ein 15-Jähriger Elzer mit einem E-Scooter den Gehweg der Schmiedetorstraße in Elze. Durch die Beamten des PK Elze konnte festgestellt werden, dass bei dem E-Scooter kein erforderliches Versicherungskennzeichen angebracht wurde. Die Weiterfahrt mit dem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum wurde ihm untersagt. Gegen den 15-Jährigen Elzer wurde ein Verfahren aufgrund eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Geschwindigkeitsüberwachung auf der B3

Am Freitag, den 04.03.2022 gegen 09:00 Uhr, führten die Beamten des PK Elze zusammen mit der Bereitschaftspolizei aus Hannover eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Bundesstraße 3 am Ortseingang Wülfingen durch. Das Tempolimit beträgt hier 70 km/h. Dieses wurde von acht Fahrzeugführern missachtet. Die höchste vorwerfbare gemessene Geschwindigkeit betrug 98 km/h. Dem Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro, einen Punkt in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

