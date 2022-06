Polizei Hagen

POL-HA: Hagener verletzt sich bei Auffahrunfall leicht

Hagen-Wehringhausen (ots)

Auf der Bahnhofshinterfahrung Ecke Kuhlestraße fuhr ein 52-Jähriger am Samstag, 18.06.2022 gegen 19:00 Uhr, mit seinem Ford auf einen VW auf, der an einer roten Ampel gehalten hatte. Der 31-jährige Fahrer des VW verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls leicht, seine Beifahrerin verblieb unverletzt. Der 31-Jährige verzichtet jedoch auf eine sofortige medizinische Versorgung vor Ort und gab an, gegebenenfalls selbständig einen Arzt aufzusuchen. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell