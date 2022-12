Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der PI Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am 01.12.2022 wurden durch Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik vom Standort Wittlich-Wengerohr Geschwindigkeitsmessungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Idar-Oberstein durchgeführt.

Von 10:45 Uhr bis 12:30 Uhr wurde die erste Messstelle im Bereich der L160, Gemarkung Fischbach, in Höhe der Abfahrt Hintertiefenbach eingerichtet. Gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften verstießen insgesamt acht Fahrzeuge. Es wurden insgesamt fünf Ordnugnswirdigkeiten-Anzeigen gefertigt und drei Verwarnunggsgelder ausgesprochen. Der schnellste wurde hier mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h gemessen. Nach Abzug einer Messtoleranz fuhr der/die Fahrzeugführer/-in mit insgesamt 30 km/h zu schnell, was in der Folge ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro und einem Punkt im Fahreignungsregister mit sich bringt.

Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr wurde die Messstelle dann auf die B422, Kirschweiler Mühle verlegt. Auch hier liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit bei 70 km/h (außerhalb geschlossener Ortschaften). Insgesamt wurden sechs Verstöße geahndet (4x Ordnungswidrigkeiten-Anzeige, 2x Verwarnungsgeld). Der schnellste wurde hier mit einer Geschwindigkeit von 101 km/h gemessen.

Das Thema Geschwindigkeit ist immer noch eine der häufigsten, statistisch nachgewiesenen Hauptunfallursachen. Gerade zur aktuellen Jahreszeit, wo die Sichtweite durch Nebel oder Regen plötzlich eingeschränkt sein kann, ist eine angepasste Geschwindigkeit und das sogenannte "Fahren auf Sicht" unbedingt erforderlich.

Auch sollten Verkehrsteilnehmer den Zustand der Fahrbahn im Blick behalten - Laub und Nässe führen häufig zu unerwarteter Rutschglätte und damit einhergehend auch zu verlängerten Bremswegen.

Häufig wird bei Unfallaufnahmen mit Ursache Geschwindigkeit festgestellt, dass u.a. zeitlicher Termindruck ein Grund für die zu rasante Fahrweise darstellte. Die Polizei bittet dementsprechend im Vorlauf mehr Zeit für notwendige Fahrten einzuplanen und rücksichtsvoll, sowie den örtlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen angepasst am Straßenverkehr teilzunehmen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell