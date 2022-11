Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Frontalzusammenstoß knapp verhindert. Verkehrsunfallflucht.

Morbach, B50 (ots)

Am 30. November gegen 16:50 kam es auf der B 50 zwischen Kreisverkehr Hinzerath (B 327/B 50) und der Ausbaustrecke B 50 "Neu" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem weißen Kastenwagen.

Beide Fahrzeuge befuhren zunächst hintereinander die B 50 in Fahrtrichtung Hochmoselübergang/Wittlich. Auf einem geraden Streckenabschnitt setzte der Fahrer des Kastenwagens zum Überholvorgang des Lkw`s an und übersah ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Lkw-Fahrer musste stark bremsen, um eine Kollision des Kastenwagens mit dem Gegenverkehr zu verhindern. Beim Wiedereinscheren vor dem Lkw touchierte der Kastenwagen mit seinem hinteren rechten Fahrzeugeck den linken Außenspiegel des Lkw. Hierdurch entstand geringer Sachschaden am Lkw. Der Fahrer des Kastenwagens flüchtet anschließend von der Unfallstelle weiter in Richtung Wittlich. Vermutlich handelt es sich um einen weißen Renault Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichen. Unfallspuren müssten an der hinteren rechten Fahrzeugseite auf einer Höhe von ca. 170cm bis 180cm erkennbar sein. Durch die gute Reaktion des geschädigten Lkw-Fahrers und vermutlich auch des entgegenkommenden Fahrzeugführers konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden.

Zeugen die Hinweise zum geflüchteten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich auf der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell