Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Schweich (ots)

Am Donnerstag, dem 01.12.2022, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich in Schweich, Einmündung B53/Umgehungsstraße K39, erneut ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und zwei leichtverletzten Personen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, befuhr die 54-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw die B53 von Trier-Ehrang kommend, in Fahrtrichtung Schweich. An der Einmündung zur K39 beabsichtigte die Unfallverursacherin nach links in Richtung Bahnhofstraße abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt der entgegenkommenden, bevorrechtigten 25-jährigen PKW-Fahrerin, die in Richtung Trier fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführerinnen aber nur leicht verletzt wurden. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Die B53 war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ca. 1 ½ Stunde halbseitig gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Polizei umgeleitet. Im Einsatz befanden sich zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich und die Straßenmeisterei Trier.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell