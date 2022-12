Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung in Osburg

Osburg (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 28.11.2022 zwischen 21.30 Uhr und Donnertsag, dem 01.12.2022 um 09:30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter versucht am Kellereingang eines Einfamilienhauses in der Straße Am Obstgarten die Scheibe einer Tür einzuschlagen. Der Täter verursachte lediglich Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell