Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter versucht 18-Jähriger in Reuterstraße das Handy zu rauben: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Ein Unbekannter hat am gestrigen Montagnachmittag in der Reuterstraße versucht, einer 18-Jährigen aus Kassel beim Telefonieren das Handy aus der Hand zu reißen. Aufgrund der Gegenwehr des Opfers scheiterte der Täter aber letztlich und flüchtete ohne Beute in Richtung Erzbergerstraße. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Die 18-Jährige erschien unmittelbar nach der Tat, die sich ihren Angaben zufolge gegen 15:30 Uhr ereignet hatte, auf der nahegelegenen Wache des Kriminaldauerdienstes und erstattete dort Anzeige. Die daraufhin von den Kriminalbeamten eingeleitete Fahndung nach dem Täter führte nicht mehr zum Erfolg. Wie die 18-Jährige angab, hatte der Unbekannte ihr in der Reuterstraße, Höhe Rothenditmolder Straße, plötzlich versucht, das Handy aus der Hand zu reißen. Da das Mobiltelefon an einer Umhängekette befestigt war, scheiterte der Täter aber zunächst. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Gerangel um das Handy, bei dem sich die junge Frau an einem Finger verletzte. Als die 18-Jährige dem Mann zwischen die Beine trat, soll er schließlich ohne Beute in Richtung Erzbergstraße geflüchtet sein.

Bei dem Täter soll es sich um einen 30 bis 40 Jahre alten, ca. 1,70 Meter großen Mann mit schlanker Statur, dunklerer Hautfarbe, braunen Haaren, ungepflegtem Äußeren, verschmutzter blauer Steppjacke, verschmutzter Jeans und langen Fingernägeln gehandelt haben.

Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Raubes werden beim Kommissariat 35 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

