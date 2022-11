Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mehrere nächtliche Containerbrände in der Südstadt: Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kasseler Südstadt mehrere Papiercontainer in Brand gesetzt. Zu insgesamt vier verschiedenen Örtlichkeiten mussten Feuerwehr und Polizei gegen Mitternacht ausrücken, wobei in einem Fall auch der geparkte Citroen C4 eines Anwohners durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Zur Aufklärung der Brandserie bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ging die Meldung über den ersten Brand in der Frankfurter Straße, Ecke Heinrich-Heine-Straße, um 23:50 Uhr ein. Im Minutentakt folgten brennende Mülltonnen in der Rembrandtstraße, der Heckerstraße und in der Milchlingstraße, wo auch die Beifahrerseite des geparkten Autos beschädigt wurde. Zur Fahndung nach den bis dato unbekannten Tätern waren mehrere Streifen der Kasseler Polizeireviere im Einsatz. Ein Anwohner hatte am Tatort in der Heckerstraße, nahe der Johannesstraße, drei verdächtige Männer gesehen, die mit den Bränden im Zusammenhang stehen könnten. Sie stiegen in einen dunklen Pkw Kombi, vermutlich vom Hersteller KIA, und fuhren in Richtung Frankfurter Straße davon.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

