Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mithilfe von Gartenstuhl über gekipptes Fenster eingebrochen: Zeugen nach Wohnungseinbruch in Bantzerstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden: Einen Gartenstuhl zu Hilfe nahm sich am vergangenen Freitagnachmittag ein Einbrecher in der Bantzerstraße im Kasseler Stadtteil Wehlheiden. Der unbekannte Täter nutzte den Stuhl als Aufstiegshilfe und gelangte so an das gekippt stehende Fenster der Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses. Da gekippte Fenster für Einbrecher wie offene Fenster sind, hatte der Unbekannte leichtes Spiel. Durch Umlegen des innen liegenden Fenstergriffes war er innerhalb weniger Augenblicke in die Wohnung eingebrochen. Dort suchte der Täter in mehreren Zimmern nach Wertsachen und erbeutete Schmuck und Parfüm. Anschließend flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Tatzeit lässt sich auf den kurzen Zeitraum der Abwesenheit der Bewohner zwischen 17 und 18 Uhr eingrenzen. Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt und dauern an. Zeugen, die am Freitagnachmittag in der Bantzerstraße oder in angrenzenden Straßen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

