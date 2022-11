POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 42-Jährige wurde tot aufgefunden

Kassel (ots) - Kassel: Der seit dem 30. Oktober vermisste 44-jährige loan B. ist wieder da. Ein Arbeitskollege entdeckte den 44-Jährigen zufällig am heutigen Freitagmorgen in Kassel und ging mit ihm gemeinsam zur Polizei. Wie ein Dolmetscher den Ermittlern des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo anschließend übersetzte, hatte Ioan B. nach seinem Verschwinden nicht zu seiner Monteurunterkunft in Kassel-Niederzwehren ...

mehr