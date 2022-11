Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisster Ioan B. ist wieder da

Kassel (ots)

Kassel: Der seit dem 30. Oktober vermisste 44-jährige loan B. ist wieder da. Ein Arbeitskollege entdeckte den 44-Jährigen zufällig am heutigen Freitagmorgen in Kassel und ging mit ihm gemeinsam zur Polizei. Wie ein Dolmetscher den Ermittlern des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo anschließend übersetzte, hatte Ioan B. nach seinem Verschwinden nicht zu seiner Monteurunterkunft in Kassel-Niederzwehren zurückgefunden, weshalb er ohne seine persönlichen Gegenstände orientierungslos unterwegs war und in der Öffentlichkeit geschlafen hatte. Der 44-Jährige ist soweit wohlauf und benötigte keine medizinische Versorgung.

Die Kasseler Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem 44-Jährigen unterstützt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto des Mannes soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

