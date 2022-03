Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen platt gestochen

Weimar (ots)

Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro verursachten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in Weimar West. Bei zehn in der Prager Straße abgestellten Pkw zerstachen der oder die Täter mit einem noch unbekannten Werkzeug jeweils einen Reifen der Wagen. Die Autos waren auf Parkflächen zwischen den Hausnummern 14 und 18 geparkt. Derzeit gibt es noch keine Hinweise auf einen Täter. Die Polizei Weimar ist auf der Suche nach Zeugen. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten sich bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden. Hinweise nimmt auch der zuständige Kontaktbereichsbeamte entgegen.

