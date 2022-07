POL-MI: Polizei warnt vor Betrugsanrufen

Bad Oeynhausen (ots) - Zu einem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Sonntagvormittag auf der Kreuzung Glockenbrink/Bergkirchener Straße in Wulferdingsen gekommen. Dabei erlitt eine 28-jährige Frau aus Löhne leichte Verletzungen. Den Angaben der Polizei zufolge war eine 45-jährige Frau aus Bad Oeynhausen gegen 10.20 Uhr mit ihrem Ford auf dem Glockenbrink unterwegs und beabsichtigte die Kreuzung geradeaus in ...

