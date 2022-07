Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Flucht vor der Polizei: Mercedes kracht gegen Laterne

Minden (ots)

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein bisher unbekannter Mercedes-Fahrer am Sonntagvormittag von der Königstraße abgekommen und gegen einen Laternenmasten gekracht. Anschließend rannte der Fahrer auf ein Grundstück, wo er verschwand.

Einer auf der Königstraße stadteinwärts fahrenden Streifenwagenbesatzung war der entgegenkommende Wagen gegen 11.40 Uhr Nahe der Star-Tankstelle aufgefallen. Als die Polizisten ihr Einsatzfahrzeug wendeten, um den augenscheinlich sich allein im Fahrzeug befindlichen Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, gab dieser Gas. Mit sichtbar überhöhter Geschwindigkeit fuhr der Mercedes in der Folge in Richtung Hahlen davon. An der Kreuzung mit dem Preußenring konnten die nachfolgenden Polizisten beobachten, wie der Mercedes trotz Rotlicht die Kreuzung weiter geradeaus passierte. Trotz Blaulicht und Martinshorn riss der Sichtkontakt zu dem Mercedes im weiteren Verlauf vorübergehend ab. Erst kurz vor der Kreuzung mit dem Petershäger Weg stießen die Einsatzkräfte auf den mittlerweile verunfallten und verlassenen Pkw. Vermutlich hatte der Fahrer zuvor vergeblich versucht, mit hohem Tempo auf eine Hofeinfahrt einzubiegen.

Anschließend berichtete ein Autofahrer den Beamten, dass ihm der Mercedes-Fahrer bei einem riskanten Überholmanöver auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei und er nur durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß habe vermeiden können. Die Insassen eines weiteren Autos gaben ergänzend zu Protokoll, dass ihnen der Mercedes aufgrund der hohen Geschwindigkeit aufgefallen sei und der Fahrer ihnen noch kurz vor dem Unfall die Vorfahrt genommen habe.

Zwar konnte der flüchtige Fahrer im Rahmen einer Fahndung von den Einsatzkräften nicht mehr dingfest gemacht werden, dafür konnten Zeugen den Beamten eine Beschreibung des Mannes geben. Die Ermittlungen der Polizei zu dem Flüchtigen dauern an.

