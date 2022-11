Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gebäude von Energiekonzern mit Farbbeuteln beworfen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht Farbbeutel gegen das Gebäude eines Energiekonzerns in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel geworfen. Die Farbbeutel mit verschiedenen Rottönen verursachten an der Fassade und im Eingangsbereich Flecken und Spritzer, wobei sich der Gesamtsachschaden nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro beläuft. Mitarbeiter hatten kurz nach Mitternacht mehrere dumpfe Schläge gehört und danach die Schäden entdeckt, woraufhin sie die Polizei alarmierten. Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich die Tat nach Auswertung der Bilder einer Überwachungskamera um 00:04 Uhr ereignet. Drei dunkel gekleidete Täter, die maskiert waren und weiße Turnschuhe trugen, hatten die Farbbeutel gegen die Fassade im Bereich des Haupteingangs geworfen und waren anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Die sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg.

Aufgrund des nicht auszuschließenden politischen Motivs der Sachbeschädigung ermitteln nun die Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen in diesem Fall. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben und den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

