POL-KS: Unbekannte beschmieren Graffiti-Kunstwerk in Bettenhausen: Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Zu einem Unfall zwischen einem Kind auf dem Schulweg und einem Pkw ist es am heutigen Mittwochvormittag in der Straße "An den Eichen" in Kassel-Bad Wilhelmshöhe gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war der achtjährige Junge gegen 8:10 Uhr an der Haltestelle "Wigandstraße" aus einer in Richtung stadtauswärts fahrenden ...

