Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Diebstahl aus Minibagger:

Ein bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe eines Minibaggers mit einem unbekannten Gegenstand ein. Danach öffnete er die Kabinentür und entwendete unter anderem einen Spanngurt, Rundschlingen und einen Schlüssel aus der Kabine. Der Bagger stand vom Dienstag, den 26.04.2022, 18:30 Uhr bis zur Feststellung am Mittwoch, den 27.04.2022, 07.00 Uhr an einem Feldweg zwischen Geißmarstraße und Am Horn in Höhe der Unterführung an der B 4.

