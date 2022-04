Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Kraftstoffdiebstahl:

Der Halter eines BMW-Motorrades meldete sich am Dienstag, den 26.04.2022, gegen 10:00 Uhr, bei der Polizei um eine Anzeige wegen Kraftstoffdiebstahl zu erstatten. Er hatte sein Fahrzeug von Montag, den 25.04.2022, 18.15 Uhr, bis zur Feststellung am nächsten Morgen auf dem Hinterhof des Grundstückes in der Herzog-Wilhelm-Straße abgestellt. In dieser Zeit wurden Benzinkabel durch bislang unbekannte/n Täter durchschnitten und das im Tank befindliche Benzin entwendet. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden.

Verkehrsunfall am 26.04.2002, 05.35 Uhr, in Harlingerode: Der Fahrer (58)eines Leichtkraftrades war auf der Landstraße in Harlingerode in Richtung Steiler Weg unterwegs. Kurz zuvor ist der Fahrer eines Pkw Renault von einem Grundstück an der Landstraße ebenfalls in gleicher Richtung eingefahren. Der Renault-Fahrer verringerte vor Erreichen des Steilen Weges seine Geschwindigkeit. Der Krad-Fahrer entschloss sich daraufhin den Pkw zu überholen und scherte aus. Im gleichen Moment setzte der Fahrer im Pkw den Links-Blinker und bog ab. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, so dass der Kradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde durch die hinzugerufenen Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 4000,- Euro.

Sachbeschädigung an historischem Eisenbahnwaggon in Vienenburg: Erneut wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter eine Türscheibe an einem historischen Eisenbahnwaggon zerstört haben. Der Personenwaggon steht auf dem Gelände des Eisenbahnmuseums in Vienenburg an der Lierestraße. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, den 25.04.2022, 18.00 Uhr bis Dienstag, den 26.04.2022,02.00 Uhr.

Anzeige wegen Tankbetrug in Vienenburg:

Ein weißer Skoda Fabia mit einem Kennzeichen aus dem Ausland wurde am Dienstag, den 26.04.2022, gegen 15.10 Uhr, auf der Esso-Tankstelle an der Wiedelaher Straße, mit 20 Liter Superbenzin betankt. Der Fahrzeugführer fuhr anschließend von der Tankstelle weg, ohne den fälligen Betrag zu begleichen. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen in Vienenburg geben könne, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell