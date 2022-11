Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Achtjähriger Junge bei Unfall auf Schulweg verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Zu einem Unfall zwischen einem Kind auf dem Schulweg und einem Pkw ist es am heutigen Mittwochvormittag in der Straße "An den Eichen" in Kassel-Bad Wilhelmshöhe gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war der achtjährige Junge gegen 8:10 Uhr an der Haltestelle "Wigandstraße" aus einer in Richtung stadtauswärts fahrenden Straßenbahn ausgestiegen. Anschließend war der Grundschüler nach Angaben von Zeugen hinter der noch haltenden Tram auf die Straße gelaufen, um diese zu überqueren. Dabei soll er offenbar nicht auf den Verkehr geachtet haben. Eine in Richtung Baunsbergstraße fahrende 37 Jahre alte Citroen-Fahrerin hatte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können und erfasste den Jungen, der daraufhin auf die Straße stürzte. Das Kind wurde dabei verletzt und anschließend von Rettungskräften zur Untersuchung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Achtjährige aus Kassel aber keine schwerwiegenden Verletzungen. Am Pkw der Frau war nach Angaben der eingesetzten Beamten kein erkennbarer Schaden entstanden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

