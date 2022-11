Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autodiebe stehlen Audi Q 5 in Espenau: Kriminalpolizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Espenau (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in der Nacht zum gestrigen Dienstag einen schwarzen Audi Q 5 in der Rosenstraße in Espenau gestohlen. Wann genau in der Nacht die Autodiebe zuschlugen und ob sie sich die Keyless-Go-Technik des Autos zunutze machten, ist momentan noch ungeklärt. Trotz der von der Polizei eingeleiteten europaweiten Fahndung fehlt von dem drei Jahre alten Pkw im Wert von ca. 50.000 Euro jede Spur. Wie sich bei den ersten Ermittlungen am gestrigen Mittag herausstellte, waren in der gleichen Nacht in der Egerlandstraße drei verdächtige Personen auf einem Grundstück gesehen worden. Möglicherweise handelte es sich hierbei um die Täter, die sich für einen dort abgestellten Audi RS 6 interessiert hatten, diesen aber nicht stehlen konnten.

Die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei suchen nun nach Zeugen, denen in der Nacht von Montag auf Dienstag in Espenau-Hohenkirchen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

