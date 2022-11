Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkohol bei nächtlichem Einbruch in Discounter erbeutet: Fahndung führt zur Festnahme von vier Verdächtigen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

In der vergangenen Nacht brachen mehrere maskierte Personen in einen Discounter in der Mattenbergstraße in Kassel ein. Dies hatte ein Zeuge beobachtet und gegen 3 Uhr die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung führte noch in unmittelbarer Nähe des Tatorts zu Festnahmen von vier Tatverdächtigen, die zum Teil noch vergeblich versuchten, vor den Streifen des Polizeireviers Süd-West wegzulaufen. Die aus Stadt und Landkreis Göttingen kommende Gruppe, bestehend aus einer 17-jährigen und zwei 16-jährigen Jugendlichen sowie einem 19 Jahre alten Mann, musste die Polizisten anschließend auf die Dienststelle begleiten. Wie die Tatortaufnahme der Beamten des Kriminaldauerdienstes ergaben, hatten die Täter mit einem Brecheisen die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und waren durch das entstandene Loch in das Geschäft eingestiegen. Dort hatten sie es offenbar auf mehrere Flaschen Alkohol abgesehen, mit denen sie wenige Augenblicke später wieder durch das Loch nach draußen krochen und die Flucht ergriffen. Bei den ersten Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass die Gruppe vor dem Einbruch unweit des Discounters versucht hatte, einen geparkten Seat Ibiza zu stehlen. Das Kurzschließen des Autos war allerdings nicht gelungen, sodass die Täter schließlich von dem beschädigten Pkw abließen. Die weiteren Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen wegen Einbruchs und versuchten KFZ-Diebstahls werden beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell